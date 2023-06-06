«Буквально кричали о помощи»: в Тюмени закрыли пансионат для маломобильных людей «РЭМЕЛИ» на Молодежной

Фото: прокуратура Тюменской области.

В отделение судебных приставов поступил исполнительный лист по иску прокурора Калининского округа, действующего в интересах неопределенного круга лиц, о принятии мер обеспечительного характера в приостановлении деятельности заведения по осуществлению ухода за престарелыми и инвалидами. Правоохранители выяснили, что учреждение «РЭМЕЛИ» работало с многочисленными нарушениями.

В гостиничном комплексе на Молодежной было организовано круглосуточное пребывание для 40 престарелых людей, многие из них не могли обслуживать себя самостоятельно, а пенсионеров и инвалидов обслуживали только четыре сотрудника из персонала, заявили в пресс-службе УФССП по Тюменской области.

– На семи этажах здания проживали пожилые маломобильные люди, многие нуждались в медицинской помощи, однако о том, что здесь работает пансионат для престарелых людей, нет и намека. Только за время проведения судебными приставами исполнительных действий были госпитализированы четыре постояльца. Как выяснилось, гостиница в реестре поставщиков социальных услуг не состоит. Проверка показала – находиться здесь людям преклонного возраста небезопасно, – дополнили в пресс-службе УФССП Тюменской области.

Фото: прокуратура Тюменской области.

В коридорах учреждения стоит терпкий запах, постояльцы лежали на неубранных постелях и буквально кричали о помощи. Управляющий заявлял, что люди якобы проживают в комфортных условиях, а иногда поют песни. Ранее Роспотребнадзор и МЧС выносили уже предписания руководству пансионата, но директор «РЭМЕЛИ» игнорировал их. По-прежнему в социальных сетях учреждения весит объявление о приеме постояльцев.

– Оповестить о расселении должно было руководство частного пансионата, но делать это за них пришлось сотрудникам регионального департамента соцразвития. Для родственников это стало новостью, как и то, что близких необходимо забрать в кратчайшие сроки. Начальник отделения судебных приставов выступила перед собравшимися, разъяснив суть сложившейся ситуации, и указала, что они несут ответственность за свои действия, если оставят пожилых людей в опасной ситуации, – сообщили приставы.

Большую часть постояльцев судебным приставам пришлось разместить в госучреждениях, некоторых забрали родственники.

Напомним, о закрытии пансионата на Молодежной из-за антисанитарии стало известно 2 июня. Приостановление деятельности заведения инициировала прокуратура Калининского округа