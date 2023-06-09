Роспотребнадзор перечислил самые «вшивые» районы Тюменской области по итогам 2022 года

Чаще всего от педикулеза страдают городские жители. Фото: Татьяна Коркина

Роспотребнадзор назвал «вшивые» районы Тюменской области по итогам 2022 года. Больше всего зараженных неприятными насекомыми выявлено в Вагайском районе. В документе надзорного ведомства указано, что пораженность педикулезом на территории области в 2022 году снизилась на 36,5%, показатель составил 16,78 на 100 тысяч.

Чаще всего от педикулеза страдают городские жители.

«Неблагополучными территориями являются: Вагайский район – 69,2; г. Ялуторовск – 37,5; Нижнетавдинский район – 27,91; г. Ишим – 21,9; Голышмановский район – 21,1; г. Тюмень – 19,7 на 100 тысяч населения», – указано в документе Роспотребнадзора по Тюменской области.

Специалисты обычно выявляли вшей у детей младше 14 лет. По возрастному составу наиболее пораженными являются школьники 7 – 14 лет и дети от 3 до 6 лет.

Напомним, что пять медицинских специалистов заразились коронавирусом в Тюменской области и умерли за 2022 год.