Пять медицинских специалистов заразились коронавирусом в Тюменской области и умерли за 2022 год

Все случаи острых профессиональных заболеваний регистрировались среди медицинских работников. Фото: Татьяна Коркина

Коронавирус унес жизни пяти медицинских специалистов. Подробный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Тюменской области в 2022 году» с данными представили в Роспотребнадзоре Тюменской области.

«Острых профессиональных заболеваний в 2022 г. на территории Тюменской области зарегистрирован 1 случай, в 2021 г. – 2 случая, в 2020 г. – 3 случая. Все случаи острых профессиональных заболеваний в период 2020 – 2022 гг. регистрировались среди медицинских работников, все женщины, диагноз: новая коронавирусная инфекция. В 2022 году зарегистрировано хронических профзаболеваний, из числа вновь установленных: у работников авиационного и автомобильного транспорта – 5 случаев (38,4%), в 2021 г. – 10 случаев (41,6%), в 2020 г. – 11 случаев (57,8%); у работников здравоохранения – 6 случаев (46,1%), в 2021 г. – 14 случаев (53,8%), в 2020 г. 5 случаев (26,3%); в том числе: в 2022 г. 6 случаев новой коронавирусной инфекции (5 с летальным исходом) и 1 случай туберкулеза органов дыхания», – говорится в докладе.

Напомним, что от укусов клещей в Тюменской области умерли 4 человека. Число заболевших в 2022 году составило 99 человек. Заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом в эпидемиологический сезон прошлого года стала на 38% выше, чем в 2021 году.