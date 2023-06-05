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НовостиЗдоровье5 июня 2023 4:27

Пять медицинских специалистов заразились коронавирусом в Тюменской области и умерли за 2022 год

Все случаи острых профессиональных заболеваний регистрировались среди медицинских работников
Серафима Краснова
Все случаи острых профессиональных заболеваний регистрировались среди медицинских работников.

Все случаи острых профессиональных заболеваний регистрировались среди медицинских работников.

Фото: Татьяна Коркина

Коронавирус унес жизни пяти медицинских специалистов. Подробный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Тюменской области в 2022 году» с данными представили в Роспотребнадзоре Тюменской области.

«Острых профессиональных заболеваний в 2022 г. на территории Тюменской области зарегистрирован 1 случай, в 2021 г. – 2 случая, в 2020 г. – 3 случая. Все случаи острых профессиональных заболеваний в период 2020 – 2022 гг. регистрировались среди медицинских работников, все женщины, диагноз: новая коронавирусная инфекция. В 2022 году зарегистрировано хронических профзаболеваний, из числа вновь установленных: у работников авиационного и автомобильного транспорта – 5 случаев (38,4%), в 2021 г. – 10 случаев (41,6%), в 2020 г. – 11 случаев (57,8%); у работников здравоохранения – 6 случаев (46,1%), в 2021 г. – 14 случаев (53,8%), в 2020 г. 5 случаев (26,3%); в том числе: в 2022 г. 6 случаев новой коронавирусной инфекции (5 с летальным исходом) и 1 случай туберкулеза органов дыхания», – говорится в докладе.

Напомним, что от укусов клещей в Тюменской области умерли 4 человека. Число заболевших в 2022 году составило 99 человек. Заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом в эпидемиологический сезон прошлого года стала на 38% выше, чем в 2021 году.