Самый холодный день за несколько недель настанет в Тюменской области 9 июня

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

По данным синоптиков, 9 июня 2023 года станет самым холодным днем за последние две недели. Температура воздуха утром, согласно информации Обь-Иртышского УГМС, составит +15…+16 градусов Цельсия. Ночью с 9 на 10 июня местами столбики термометров опустятся до +13 градусов.

В этот день будет облачно, местами небольшой дождь, днем в Тюмени и области ожидается гроза и порывы ветра до 14 метров в секунду. Днем столбики термометров поднимутся до +18…+23 градусов.

9 июня можно назвать самым холодным днем за последние две недели, потому что впервые на улице в Тюменской области температура воздуха составит ниже 15 градусов Цельсия.

Напомним, полторы недели регион одолевала 30-градусная жара и засуха.