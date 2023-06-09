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НовостиПроисшествия9 июня 2023 1:14

Самый холодный день за несколько недель настанет в Тюменской области 9 июня

Погода 9 июня в Тюмени установит небольшой рекорд
Серафима Краснова
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

По данным синоптиков, 9 июня 2023 года станет самым холодным днем за последние две недели. Температура воздуха утром, согласно информации Обь-Иртышского УГМС, составит +15…+16 градусов Цельсия. Ночью с 9 на 10 июня местами столбики термометров опустятся до +13 градусов.

В этот день будет облачно, местами небольшой дождь, днем в Тюмени и области ожидается гроза и порывы ветра до 14 метров в секунду. Днем столбики термометров поднимутся до +18…+23 градусов.

9 июня можно назвать самым холодным днем за последние две недели, потому что впервые на улице в Тюменской области температура воздуха составит ниже 15 градусов Цельсия.

Напомним, полторы недели регион одолевала 30-градусная жара и засуха.