Аномальная жара и дожди вернутся в Тюмень 17 июня

Знойная погода продержится в регионе до 24 июня. Фото: Виктория Гаврик

Тюменцам не стоит расслабляться из-за долгожданной прохлады. Скоро в регион вернется аномальная жара. Она нагрянет в Тюменскую область через 10 дней. Согласно предварительным прогнозам синоптиков Гидрометцентра, 17 июня в Тюмени потеплеет до +27 градусов Цельсия, а еще через пару дней столбики термометров поднимутся до +32 градусов.

Знойная погода продержится в регионе до 24 июня. После этого, утверждают метеорологи, атмосфера воздуха в регионе охладится до +19 градусов. Осадки в эти дни ожидаются, но умеренные.

Комфортная температура продержится в Тюменской области до июля. Со 2 числа в регион вернется 30-градусная жара.

Напомним, что Гидрометцентр представил предварительный прогноз погоды на лето для Тюменской области.