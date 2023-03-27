Гидрометцентр РФ спрогнозировал вероятную погоду на лето 2023 года в Тюменской области

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Гидрометцентр РФ представил долгосрочный вероятный прогноз температуры и осадков в России, в том числе отклонений среднемесячной температуры от нормы на период с апреля по сентябрь 2023 года.

Метеорологи отмечают: в Тюменской области в июле температура воздуха ожидается выше нормы на 60%. Средняя температура в регионе, согласно данным синоптиков, в регионе должна составлять не выше 18,7 градуса Цельсия.

При этом в некоторых районах Сибири и Урала прогнозируются условия для раннего начала пожароопасного периода, отметили в Гидрометцентре. Как следует из легенды карты, в Тюмени и области лето 2023 года будет жарким. В августе немного похолодает, но осадков ожидается мало.

В то же время синоптики отметили, что в течение теплого периода 2023 года вероятный прогноз будет корректироваться месячными, декадными и краткосрочными прогнозами погоды.