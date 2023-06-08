В Тюмени спасатели сняли с дерева ребенка, забравшегося на 8-метровую высоту

Фото: пресс-служба ТОСЭР.

В Тюмени спасателям пришлось снимать с дерева ребенка, забравшегося на 8-метровую высоту. Как сообщает Тюменский поисково-спасательный отряд, вызов поступил накануне вечером, 7 июня. Сотрудники ТОСЭР выехали на помощь ребенку на улицу Московский Тракт.

– Там на дереве сидел 9-летний мальчишка. Покоряя высоту, мальчуган взобрался по дереву примерно на 8 метров, а вот слезть с него уже не смог, – рассказали в областной службе спасения.

Прибывшие спасатели при помощи приставной секционной лестницы и альпинистского снаряжения сняли мальчика с высоты. С ребенком сейчас всё в порядке, его передали родителям.

Напомним, что в Тюменской области школьник вызволил из ледяного плена 4-летнего малыша, который до полуночи простоял в водоеме.