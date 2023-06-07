В Тюменской области школьник спас 4-летнего малыша, который простоял в ледяной воде до полуночи

Подросток запустил квадрокоптер и стал искать ребенка сверху. Фото: Татьяна Коркина

15-летний подросток Егор Головкин из Тюменской области спас 4-летнего малыша на водоеме. История,случившаяся 6 июня в селе Озерное Викуловского района, закончилась благополучно. По словам родных Егора, ребенок играл на улице, но исчез из виду отца, когда тот отвлекся. Малыша начали искать всем селом, пишет «Мегатюмень».

– Мой племянник из Нефтеюганска, который сейчас гостит у бабушки в деревне, тоже не остался в стороне и принялся искать ребенка, – сообщила тетя Егора Елена Соскина.

Подросток запустил квадрокоптер и стал искать ребенка сверху. Когда он прошел пешком около четырех километров, обнаружил мальчика, который по шею стоят в ледяной воде и почти выбился из сил. Егор вытащил малыша из водоема, укутал в одежду и принес домой родителям.

Мальчика покусали насекомые, а также он сильно замерз. Однако малышу удалось выжить.

Напомним, в Тюменской области 13-летняя девочка утонула в реке Туре.