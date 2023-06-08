Олег Датских 8 июня назначен уполномоченным по правам человека в Тюменской области

Фото: Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

В Тюменской области назначен уполномоченный по правам человека. Кандидатуру Олега Датских утвердили сегодня депутаты Тюменской облдумы. За Датских проголосовали 38 парламентариев, против – один, еще один воздержался.

«Назначить Датских Олега Эриковича на должность уполномоченного по правам человека в Тюменской области. Срок полномочий – пять лет», – указано в решении, поддержанном депутатами.

Уроженец Ялуторовска обладает большим профессиональным опытом: служба в полиции, управление ФМС и жилищной инспекцией.

Добавим, что Олег Датских пообещал решить все насущные вопросы, стоящие в Тюменской области, а также придерживаться установок, выданных уполномоченной по правам человека в России Татьяной Москальковой.