Дума 8 июня 2023 года официально назначит дату выборов губернатора в Тюменской области

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Тюменская областная дума официально назначит дату выборов губернатора региона. Ближайшее заседание состоится сегодня, 8 июня, рассказали в информационном центре правительства Тюменской области.

Депутатам предстоит принять постановление о дате проведения выборов – 10 сентября 2023 года, а также они рассмотрят договор между органами государственной власти региона, ХМАО – Югры и ЯНАО о порядке и условиях проведения выборов губернатора в 2023 году.

В повестке дня парламентариев стоят 12 вопросов.

Добавим, на заседании Тюменской облдумы рассмотрят кандидатуру Олега Датских на должность уполномоченного по правам человека в регионе. Накануне его кандидатуру согласовала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Напомним, что на сегодняшний день на пост главы Тюменской области выдвинуты несколько кандидатов: Александр Моор, депутаты облдумы Владимир Фомин и Владимир Пушкарев, а также Владимир Пискайкин и депутат Законодательного собрания ЯНАО Денис Садовников.

Выдвигаться на выборы губернатора в Тюменской области могут только кандидаты старше 30 лет, зарегистрированные политической партией.