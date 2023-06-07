Погибшие в ДТП на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск мужчины возвращались с рыбалки

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тюменской области.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства трагедии, которая произошла на 141-м километре федеральной трассы Тюмень – Ханты-Мансийск. В аварии погибли два человека: пассажир и водитель автомобиля Lada.

– В автомобиле Lada были двое жителей поселка Московский Тюменского района, мужчины 37 и 31 года, они возвращались с рыбалки, люди погибли на месте ДТП, – уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

За рулем второго автомобиля – Volkswagen – находился 30-летний уроженец Стерлитамака, он двигался в сторону Сургута. В ДТП он не пострадал.

Напомним, что накануне вечером, 6 июня, водитель Lada, совершая маневр обгона, не справился с управлением. От мощного столкновения с попутно идущей иномаркой Volkswagen машину виновника ДТП опрокинуло в кювет. В аварии погибли два человека.