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НовостиПроисшествия6 июня 2023 13:15

В Ярковском районе на трассе Тюмень – Ханты –Мансийск в ДТП погибли два человек

Водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ» скончались на месте ДТП
Серафима Краснова
Водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ» скончались на месте ДТП.

Водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ» скончались на месте ДТП.

Фото: Татьяна Коркина

Двойная трагедия произошла на 141-м километре федеральной трассы Тюмень – Ханты – Мансийск в Ярковском районе. На магистрали столкнулись автомобили Lada и Volkswagen.

По предварительной версии ГИБДД, водитель отечественной машины, совершая маневр обгона, не справился с управлением. От мощного удара с попутно идущей иномаркой – Volkswagen – виновника ДТП опрокинуло в кювет.

— Водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ» скончались на месте ДТП. Личности и обстоятельства аварии уточняются, — заявили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Движение по федеральной трассе Тюмень – ХМАО не ограничено, уточнили в ведомстве.