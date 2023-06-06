В Ярковском районе на трассе Тюмень – Ханты –Мансийск в ДТП погибли два человек

Водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ» скончались на месте ДТП. Фото: Татьяна Коркина

Двойная трагедия произошла на 141-м километре федеральной трассы Тюмень – Ханты – Мансийск в Ярковском районе. На магистрали столкнулись автомобили Lada и Volkswagen.

По предварительной версии ГИБДД, водитель отечественной машины, совершая маневр обгона, не справился с управлением. От мощного удара с попутно идущей иномаркой – Volkswagen – виновника ДТП опрокинуло в кювет.

— Водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ» скончались на месте ДТП. Личности и обстоятельства аварии уточняются, — заявили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Движение по федеральной трассе Тюмень – ХМАО не ограничено, уточнили в ведомстве.