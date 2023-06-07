По новой дороге в микрорайоне Мелиораторов в Тюмени запустят общественный транспорт и обустроят велодорожки

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Мэр Тюмени Руслан Кухарук совершил рабочий объезд Центрального округа. По словам главы города, в микрорайоне «Мелиораторов» власти построят новую дорогу, протяженностью более 1 километра, уточнил Руслан Кухарук в Telegram-канале.

– Еще один важный объект – в микрорайоне «Мелиораторов» строится новая дорога. Подрядчик выполняет работы по устройству полотна, замене инженерных коммуникаций. Важно, что здесь будет ходить общественный транспорт, а также обустроены велодорожки и тротуары, – заявил мэр Тюмени.

Также Кухарук во время объезда Центрального округа пообщался с жителями. Вопросам, которые возникли в ходе объезда, будет уделено особое внимание, уточнил глава города.

Напомним, Тюменскую область посетит заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев.