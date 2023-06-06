Фото: прокуратура Тюменской области.

Тюменскую область посетит заместитель Генерального прокурора России Сергей Зайцев. В рамках двухдневной программы у правоохранителя предусмотрены встречи с губернатором региона Александром Моором и руководителями правоохранительных органов, а также уполномоченным по правам ребенка.

Сергей Зайцев обсудит актуальные для Тюменской области проблемы.

– Сергей Зайцев проведет межведомственное совещание по вопросу профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, примет участие в работе комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Напомним, что это не первый визит заместителя Генерального прокурора РФ в регион. В прошлом году он обсудил с руководителями надзорным ведомств Тюменской области положение дел, а также провел личный прием граждан и предпринимателей.