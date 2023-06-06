В Тюмени 50% компаний поднимет зарплаты своим работникам в 2023 году

В 27% компаний изменится только премиальная часть. Фото: Татьяна Коркина

Почти 50% уральских компаний, включая тюменские, планируют до конца 2023 года поднять заработную плату сотрудникам. По России такое решение приняли 53% компаний, рассказали специалисты по подбору персонала.

Поднять оплату труда планируют руководители своим подчиненным в сфере IT, строительства, производства непищевых товаров. Снизить зарплату и сократить некоторое число сотрудников хотят организации в сфере розничной торговли и финансовых технологий.

В 27% компаний изменится только премиальная часть.

– По причине дефицита рабочей силы и низкого уровня безработицы зарплаты растут и будут расти дальше. Конкуренция за кадры ведет к увеличению заработных плат, хотя нехватка рабочих рук ограничивает возможности производства, – уточняют специалисты по подбору персонала.

Напомним, номинальная среднемесячная зарплата в Тюмени за 2022 год выросла на 3% – до 61 307 рублей.