Номинальная среднемесячная зарплата в Тюмени за 2022 год выросла на 3% – до 61 307 рублей

В ноябре 2022 года заработная плата в Тюменской области составляла 59 422 рублей. Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области продолжают расти заработные платы различных специалистов. Так, согласно данным Тюменьстата, в регионе среднемесячная оплата труда выросла до 61 307 рублей. Такие цифры озвучили статистики в ежемесячном докладе.

– Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в январе-декабре 2022 года сложилась на уровне 61 307 рублей, или 100,0 процента в реальном исчислении к январю-декабрю 2022 года, – говорится на официальном сайте Тюменьстата.

В ноябре 2022 года заработная плата в Тюменской области составляла 59 422 рублей. Таким образом, оплата труда в регионе выросла на 3%.