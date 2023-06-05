На трассе Екатеринбург – Тюмень 5 июня ограничат движение транспорта на 40 минут

На участке дороги пройдут работы по монтажу пролетного строения с перекрытием движения. Фото: Виктория Гаврик

На трассе Екатеринбург – Тюмень Р-351 в понедельник, 5 июня, перекроют движение транспорта. С 23:00 до 23:40 на участке дороги пройдут работы по монтажу пролетного строения с перекрытием движения, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралправавтодор».

– На трассе Р-351 Екатеринбург-Тюмень (км 299) с 23-00 по 23-40 запланированы работы по монтажу пролетного строения с перекрытием движения. Будьте внимательны, учитывайте эту информацию при построении маршрута, – сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралправавтодор».

Напомним, в Тюмени от Ямской до Ватутина 5 июня 2023 года отключат до вечера светофоры.