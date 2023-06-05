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НовостиОбщество5 июня 2023 5:01

В Тюмени от Ямской до Ватутина 5 июня 2023 года отключат до вечера светофоры

На улицах Тюмени пройдут плановые работы на сетях электроснабжения
Серафима Краснова
На улицах Тюмени пройдут плановые работы на сетях электроснабжения.

На улицах Тюмени пройдут плановые работы на сетях электроснабжения.

Фото: Татьяна Коркина

Светофорные объекты отключат в Тюмени с 9 утра до 17 часов. Об этом сообщили жителям в пресс-службе МКУ «Тюменьгортранс». Светофоры перестанут работать на следующих перекрестках: Ямская – Черепанова, на Ямской, 2а и Курортной, а также на улице Бабарынка у дома № 16 и на пересечении Ватутина – Юганский проезд.

На улицах Тюмени пройдут плановые работы на сетях электроснабжения. Тюменских автомобилистов просят проявить внимательность 5 июня 2023 года, а также следовать указателям, установленным на дорогах, и заранее планировать свой маршрут перед выездом.

Напомним, что на трассе Тюмень – Богандинский и улице Теплотехников запретили левые повороты.