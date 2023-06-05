В Тюмени от Ямской до Ватутина 5 июня 2023 года отключат до вечера светофоры

На улицах Тюмени пройдут плановые работы на сетях электроснабжения. Фото: Татьяна Коркина

Светофорные объекты отключат в Тюмени с 9 утра до 17 часов. Об этом сообщили жителям в пресс-службе МКУ «Тюменьгортранс». Светофоры перестанут работать на следующих перекрестках: Ямская – Черепанова, на Ямской, 2а и Курортной, а также на улице Бабарынка у дома № 16 и на пересечении Ватутина – Юганский проезд.

На улицах Тюмени пройдут плановые работы на сетях электроснабжения. Тюменских автомобилистов просят проявить внимательность 5 июня 2023 года, а также следовать указателям, установленным на дорогах, и заранее планировать свой маршрут перед выездом.

Напомним, что на трассе Тюмень – Богандинский и улице Теплотехников запретили левые повороты.