В Тюменской области пресекли хищения электроэнергии на 3,5 млн рублей

Фото: Кирилл Стрекицын.

«Россети Тюмень» за январь-март выявили 23 случая безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии общим объемом 1,45 млн киловатт-часов. Ущерб оценен в 3,5 млн рублей. По всем выявленным фактам энергетики направили материалы в правоохранительные органы.

Для пресечения противоправных действий энергетики совместно с представителями органов правопорядка регулярно проводят рейдовые мероприятия. Таким образом больше всего случаев незаконного потребления выявлено в селе Перевалово Тюменского района.

При этом самый крупный случай энерговоровства зарегистрирован в Тюмени, где житель самовольно подключил частный дом к инфраструктуре энергокомпании и похитил 390 тысяч киловатт-часов на 950 тысяч рублей.

Энергетики отмечают, что любые несанкционированные действия на энергооборудовании приводят к негативным последствиям. Из-за этого ухудшается качество электроснабжения добросовестных потребителей. Это также может стать причиной пожара, а в худшем случае – стоить нарушителям жизни и здоровья.

Сообщить о случаях хищения электроэнергии или незаконного подключения к электросетям можно по круглосуточному единому номеру контактного центра 8-800-220-0220 (звонок анонимный).