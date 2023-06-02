В Тюменской области до 15 июня запретили ловить рыбу на лодках

В условиях особого противопожарного режима сохраняется запрет на посещение лесов и природных водоемов. Фото: Виктория Гаврик

В Тюменской области разрешили рыбачить на озерах, но только определенным образом. Жителям можно ловить рыбу с берега, одна рыбалка на лодке – на озерах региона до 15 июня запрещена.

– Разрешено, с использованием лодок, только на реках. При этом, не забывайте про соблюдение правил безопасности на водных объектах, наличии жилетов и спасательных средств, – заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Напомним, в условиях особого противопожарного режима, который действует в регионе до 24 июня, сохраняется запрет на посещение лесов и природных водоемов.

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