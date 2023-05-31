В Ишиме пациенты Областной больницы №4 проходят флюорографию на новом цифровом аппарате Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Новый цифровой флюорографический аппарат в апреле 2023 года заработал в ишимской Областной больнице №4. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, флюроограф российского производства установили в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Оборудование поставили взамен аналогичной, но исчерпавшей свои ресурсы установки, которая работала 14 лет. Каждый день флюорографию проходят более 80 человек.

По словам заведующего отделением лучевой диагностики Областной больницы №4 Михаила Лобода, аппарат модернизированный, имеющий камеру с высоким разрешением снимков. А значит, и диагностика заболеваний будет еще эффективнее.

- Снимок одинаково информативен как на мониторе, так и на твердой копии. Для обеспечения их долговременного хранения имеется специальный накопитель, - отметил Михаил Лобода.

Качество фотографии контролирует рентгенолаборант, который и управляет рентгеновским аппаратом. На его рабочем месте есть монитор, на котором лаборант заполняет базу данных пациентов. Система видеонаблюдения позволяет с места контролировать процесс позиционирования человека в кабине.

Кстати, такой же рентгенаппарат не так давно запустили в Бердюжской районной больнице (филиал Областной больницы №4). Такая же установка появится и в ишимской детской поликлинике.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», в 2020 году на базе областной инфекционной клинической больницы появился новый передвижной цифровой рентгенографический аппарат с высоким разрешением – компактный и легкий. Он предназначен для проведения всех рентгенографических исследований за пределами рентген-кабинета при любом положении пациента: стоя, сидя и лежа.