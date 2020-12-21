В Областной «инфекционке» появился передвижной цифровой рентген-аппарат

На базе Областной инфекционной клинической больницы появился новый передвижной цифровой рентгенографический аппарат с высоким разрешением – компактный и легкий. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, он предназначен для проведения всех рентгенографических исследований за пределами ренгтен-кабинета при любом положении пациента: стоя, сидя и лежа.

Благодаря тому, что у аппарата есть шасси, конструкция аппарата легко позволяет преодолеть пороги проемов дверей и лифтов, передвигаться и маневрировать. Кроме того, он может работать и автономно: аккумуляторной батареи хватает в среднем на 30 снимков без дополнительной подзарядки.

По словам старшего рентген-лаборанта Областной инфекционной клинической больницы, портативные аппараты дают возможность оценить состояние внутренних физиологических структур, не подвергая больного дополнительной нагрузке, которая связана с перемещениями в пределах лечебного учреждения.

- Это позволяет обследовать даже нетранспортабельных пациентов в условиях реанимации, - подчеркнула она.

При минимальной лучевой нагрузке специалисты сразу же получают качественные рентгенограммы грудной клетки, брюшной полости, позвоночника и конечностей. Отметим, что это второй такой аппарат в больнице. Первый поставили в госпиталь ещё в апреле.