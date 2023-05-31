В Армизонском районе проект «Здоровое село» доказал свою эффективность Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Тюменские врачи и сотрудники Регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики с 23 по 30 мая работали в селе Армизонское и на отдаленных территориях района в рамках проекта «Здоровое село».

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, у 557 пациентов впервые нашли заболевания. В их числе: 382 заболевания системы кровообращения, 113 заболеваний эндокринной системы, 32 заболевания органов дыхания. У 13-ти пациентов подозрение на онкологические заболевания. На дообследования отправили 381 человека.

По словам замдиректора здравоохранения Тюменской области Татьяны Новиковой, проект «Здоровое село» реализуется уже в пятом районе Тюменской области, и в очередной раз о показал свою эффективность и важность.

- Люди идут к врачам с желанием, они готовы выполнять назначенные докторами рекомендации, готовы получать лечение в стационаре. Будем реализовывать данный проект дальше и прививать любовь к профилактике, - отметила Татьяна Новикова.

В рамках проекта «Здоровое село» Региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики осмотрел около 500 человек, у 50% выявлено превышение нормы артериального давления.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что проект «Здоровое село» стартовал в 2022 году. Медики из областной столицы отправились в районы, чтобы обследовать жителей населенных пунктов. В рамках проекта прошли более пяти тысяч жителей Аромашевского и Сладковского районов. В апреле 2023 года врачебный десант побывал в Сорокинском районе. На протяжении недели тюменские врачи вели прием пациентов в Большом Сорокино, в отдаленных сёлах и деревнях этого района.