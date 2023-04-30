В Тюменской области с успехом реализуется проект «Здоровое село» Фото: Татьяна Коркина

В минувшем году в Тюменской области стартовал проект «Здоровое село». Медики из областной столицы отправились в районы, чтобы обследовать жителей населенных пунктов. Так, в 2022 году обследования в рамках проекта прошли более 5 тысяч жителей Аромашевского и Сладковского районов.

Недавно врачебный десант побывал в Сорокинском районе. На протяжении недели тюменские врачи вели прием пациентов в Большом Сорокино, отдаленных сёлах и деревнях этого района. Врачебно-сестринские бригады работали на базе спортивного комплекса и по графику на выезде. В проекте были задействованы десятки человек - врачи, фельдшеры, медсестры, водители, главы сельских поселений, представители областной больницы № 4 и администрации района.

По результатам работы были отмечены лучшие специалисты медицинской службы Тюменской области, которые работали в районе с 17 по 24 апреля, с 8 до 23 часов ежедневно. Врачами было принято более 2000 человек. За время проекта было выявлено четыре случая онкологии, у шести человек подозрение на рак, еще у девяти предрак наружных локаций. Ежедневно врачи не только выявляли заболевания впервые, корректировали пациентам ранее назначенное лечение, но и спасали жизнь при обращении.

- За время проекта врачами были спасены жизни нескольких человек. Была оказана экстренная медицинская помощь пациентам с инсультом, инфарктом, тромбоэмболией, - рассказал главный врач областной больницы № 4 Александр Синельников. - Тяжелые патологии были выявлены в момент обращения к врачам.

Заподозрив приближающуюся «катастрофу», специалисты на месте проводили ЭКГ, УЗИ, вызывали скорую помощь и отправляли пациентов на госпитализацию в областную больницу Ишима.