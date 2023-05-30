В тюменском «Градостроителе» пациенты проходят реабилитацию на новом оборудовании Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В тюменском ОЛРЦ «Градостроитель» пациентам со спинальными травмами оказывают помощь на новом аппарате – роботизированном комплексе для локомоторной терапии с расширенной обратной связью – локомате. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, новейшее реабилитационное оборудование приобретено в рамках регионального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».

Одним из пациентов «Градостроителя» стал тюменец Евгений, который получил в ДТП травму позвоночника. Сейчас мужчина не может самостоятельно передвигаться, но непрерывные занятия по восстановлению здоровья помогли ему снова начать садиться, пересаживаться в кресло, вставать и передвигаться в ходунках. Сегодня Женя передвигается при помощи костылей и водит машину. Для домашних тренировок он даже купил спортивный инвентарь, велотренажер и беговую дорожку, чтобы по многу часов проходить реабилитацию.

По словам самого Евгения, когда он осознал, что жизнь не станет прежней, он стал приспосабливаться к быту и бросил курить.

– Во время реабилитации максимально выкладываюсь и внимательно прислушиваюсь к рекомендациям специалистов, чтобы после окончания курса дома придерживаться выбранной тактики, – рассказывает Женя.

Мультидисциплинарная команда специалистов «Градостроителя» назначила Евгению процедуры на локомате. Как рассказала врач ФРМ Фаина Усова, ее пациент с успехом справляется с поставленной задачей: осваивает правильный паттерн ходьбы, тренируя опорную мускулатуру.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в тюменском «Градостроителе» делают медицинскую реабилитацию максимально доступной для населения.