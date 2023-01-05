В Тюменском «Градостроителе» делают медицинскую реабилитацию максимально доступной для населения

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В Тюмени и Тюменской области 20 специалистов завершили обучение в Тюменском государственном медицинском университете Минздрава России в сфере медицинской реабилитации. Среди них окончили переподготовку по специальности «врач физической реабилитационной медицины» четыре доктора тюменского лечебно-реабилитационного центра «Градостроитель», об этом сообщили в пресс-службе ОЛРЦ.

В прошлом году, в связи с возросшей потребностью среди тюменцев, в «Градостроителе» работал дневной стационар для проведения третьего этапа медицинской реабилитации. Дневной стационар организован в две смены, а пациентов лечит целая команда высококлассных специалистов, которая составляет для каждого индивидуальный план медицинской реабилитации. В него входит и медикаментозная терапия, и физиолечение, ЛФК, механотерапия, занятия с психологом, психотерапевтом и логопедом. Пройти лечение в дневном стационаре могут пациенты у которых имеется патология ЦНС, костно-мышечной и периферической нервной системы, а также те, у кого присутствуют соматические заболевания. Направления в дневной стационар для прохождения третьего этапа медицинской реабилитации тюменцы получают у врача-терапевта в поликлинике по месту жительства.

По словам главного врача «Градостроителя» Людмиды Барсуковой, в прошлом году произошел успешный старт федеральной программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». Благодаря программе получилось пять медучреждений региона более чем на 300 млн рублей. Кроме того, Барсукова подчеркнула, что до 2025 года полностью будут оснащены все медорганизации, которые имеют в своей структуре отделения медицинской реабилитации и лицензированный вид помощи.