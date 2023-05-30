За десять лет по программе «Переселение соотечественников» в Тюменскую область переехало более 3 тысяч соотечественников Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В 2023 году более 30 человек переехали в Тюменскую область по программе «Переселение соотечественников», сообщили в информационном центре правительства региона. Для проживания инженеры, врачи, учителя выбрали Ялуторовск, Казанский район и Голышмановский городской округ. Всего же с начала реализации государственной программы Тюменскую область выбрали более 3 тысяч соотечественников.

Одна из них – Ольга Ткаченко, которая вместе с мужем и тремя детьми переехала в Ялуторовск из Киргизии в 2022 году. После переезда она устроилась учителем в школу, а спустя год заняла первое место на городском конкурсе «Учитель года». По словам Ольги, когда она читала присягу, перед глазами пролетели месяцы ожидания и тревоги.

– Всегда со мной на связи были специалисты департамента труда и занятости населения Тюменской области. Я очень благодарна им за неравнодушное отношение. Мне и моей семье здесь очень нравится, я чувствую себя нужной, – отметила Ольга Ткаченко.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Консультацию об участии в программе можно получить у специалистов департамента труда и занятости населения Тюменской области по телефонам: (3452) 42-60-33; 42-61-26.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что около трех тысяч россиян и членов их семей прибыли в Тюменскую область по программе переселения соотечественников, которая работает с 2013 года. В 2021 году, например, к нам приехал 81 человек, в их числе высококвалифицированные специалисты. Так, анестезиолог-реаниматолог, например, теперь работает в армизонской районной больнице, а в Заводоуковске появился молодой врач-кардиолог.