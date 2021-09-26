Россияне активно едут в Тюменскую область по программе переселения соотечественников Фото: Татьяна Коркина

Около трех тысяч россиян и членов их семей прибыли в Тюменскую область по программе переселения соотечественников, которая работает с 2013 года. В 2021 году к нам приехал 81 человек, в их числе высококвалифицированные специалисты. Один, анестезиолог-реаниматолог, например, теперь работает в армизонской районной больнице, а в Заводоуковске появился молодой врач-кардиолог.

По словам директора департамента труда и занятости населения Тюменской области Александра Сидорова, возможность переезда рассматривается индивидуально и с учетом жизненной ситуации.

− Все переселившиеся по программе соотечественники трудоустроены. Уже после переезда в Тюменскую область в таких семьях родилось 45 детей. Это лучше всего говорит о том, что наш регион стал для вернувшихся на родину людей по-настоящему своим, − подчеркнул он.

В региональной программе переселения – 24 территории для переезда в Тюменскую область. Это Ишим, Тобольск, Ялуторовск, Заводоуковский и Голышмановский городские округа и ещё 19 муниципальных районов. Подробности о программе можно узнать здесь.