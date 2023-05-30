Межвузовский кампус в Тюмени построят на улице Мельникайте в течение 5 лет

На его территории появятся гостиница на 120 мест, технопарк и конгресс-холл. Фото: Татьяна Коркина

Стало известно, где построят межвузовский кампус. Власти опубликовали документ, в котором говорится, что здание возведут на улице Мельникайте, у озера Круглое и лесопарка имени Гагарина. Постановление подписал руководитель Главного управления строительства Тюменской области.

Согласно представленному проекту, кампус будет состоять из четырех общежитий, где смогут поселиться почти 4 тысячи студентов. Также на его территории появятся гостиница на 120 мест, технопарк и конгресс-холл. Кроме того, власти планируют построить рядом спортивный центр с бассейном и ледовой ареной.

Также предусмотрена наземная парковка на 550 машиномест и котельная.

Напомним, на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным губернатор Александр Моор заявил, что студенческий кампус появится в Тюмени в течение 5 лет.