Владимир Путин 11 мая провел рабочую встречу с губернатором Тюменской области

Фото: kremlin.ru.

Губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня встретился с президентом России Владимиром Путиным. Руководитель региона поговорил с президентом о поддержке участников СВО, развитии транспортной инфраструктуры и безопасности на дорогах.

Владимир Путин в начале беседе отметил рост численности постоянного населения в Тюменской области. В частности, добавил губернатор, в регионе достаточное количество медиков в системе здравоохранения. Активно в Тюменской области работают над аварийностью на дорогах.

– В 2022 году произошло снижение аварийности и, что самое главное, смертности на федеральных трассах. Небольшой рост отмечаем на межмуниципальных и наших муниципальных дорогах. Я сам возглавляю региональную комиссию по безопасности дорожного движения: вместе с сотрудниками ГИБДД эту тему обсуждаем, выявляем аварийно опасные участки, принимаем определенные решения. Но есть еще над чем работать, потому что достаточно большой транзитный пассажиропоток идет, транспортный поток и с севера, и с востока на запад, – отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

По словам главы региона, в 2022 году был очень большой ввод и многоквартирного жилья, очень много строится объектов индивидуального жилищного строительства. Александр Моор отчитался перед президентом о работе военного училища в Тюмени, где проходят обучение курсанты из 30 стран.

Губернатор назвал сумму, которую тюменские власти потратили на нужды военных в СВО.

– Мы шефствуем над десятью подразделениями, где служат наши земляки. Благодаря вашим решениям у нас теперь есть возможность приобретать для них дополнительное оборудование, обмундирование, имущество, мы в прошлом году на это потратили почти миллиард рублей, – отметил глава региона.

Два года назад региональные власти заключили соглашение с Министерством обороны на проведение реконструкции ТВВИКУ на сумму более 10 миллиардов рублей. Первым объектом строительства стала столовая на 1200 мест для военнослужащих. Второй объект – это строительство главного учебного корпуса Тюменского государственного университета.