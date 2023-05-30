По Ново-Патрушево в Тюмени бегает бесхозный рысак

Фото: соцсети. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

В Ново-Патрушево без хозяина разгуливает лошадь. Это несколько удивило местных жителей, некоторые даже забили тревогу, беспокоясь за животное. Горожане пытаются отыскать безответственного хозяина рысака, который бросил коня вблизи дороги.

– Кто лошадь потерял? В Ново-Патрушево гуляет, на поле убежала, красивая и серая, – такое сообщение появилось 30 мая в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

Конь очень общительный, подходит к людям и часто зевает. Пользователи в соцсетях предположили, что рысак явно домашний, скорее всего содержится на каком-то конном клубе, в загоне.

Добавим, в Ново-Патрушево есть один конный двор, где живут и содержатся лошади. Возможно, животное сбежало именно оттуда.