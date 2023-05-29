Тюменские предприятия наращивают объемы производства продуктов питания Фото: Пресс-служба департамента агропромышленного комплекса Тюменской области

Индекс промышленного производства пищевых продуктов в Тюменской области вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Индекс промышленного производства напитков составил сразу 122%, сообщили в региональном департаменте агропромышленного комплекса.

Динамичный рост показали:

- производство мясных консервов +86% (258,2 туб);

- производство крупы +38% (более 2 тысяч тонн);

- производство охлажденных и замороженных мясных полуфабрикатов +22% (более 13,5 тонн);

- производство кисломолочки +12% (более 10 тысяч тонн);

- производство кондитерских изделий +8,2% (5,3 тысячи тонн);

- производство охлажденного мяса +8% (более 7 тысяч тонн);

- производство муки +5,9% (более 19 тысяч тонн);

- производство обработанного молока +3% (более 31 тысячи тонн).

Кроме того, отмечается рост в производстве хлебобулочных изделий недлительного хранения и макарон.

Напомним, тюменские предприятия выпускают готовую продукцию высокого качества, востребованную на внутреннем и внешнем рынках. Потребности в основных продуктах питания полностью обеспечиваются существующими объемами производства даже в условиях повышенного спроса.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», на племенном репродукторе индейки «Дамате» в Тюменской области полностью сформировали ремонтное поголовье. Все пять участков производства уже заселили птицей. По нормам биологической безопасности участки расположены на значительном расстоянии друг от друга. Все корпуса и санитарный пропускник между собой соединены галереей, благодаря чему персонал во время работы не выходит на улицу.