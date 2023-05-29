Коров и свиней, выращенных в Тюменской области, ценят в разных уголках России Фото: Пресс-служба департамента агропромышленного комплекса Тюменской области

Племенных животных, выращенных в Тюменской области, очень ценят аграрии российских регионах. Например, коров наш регион отправляет на Алтай, в Курганскую, Свердловскую, Оренбургскую, Саратовскую и Омскую области, свиней – в Новосибирскую, Омскую и Челябинскую, инкубационное яйцо – в Хакассию, Калужскую, Омскую и Свердловскую области и на Дальний Восток.

Как сообщили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области, с начала 2023 года тюменские производители уже продали за пределы региона 380 голов племенных свиней, 3 головы племенного крупного рогатого скота и более 2 млн инкубационных яиц. В 2021-2022 году за пределы области отправили более 1,4 тысяч свиней, более 1 тысячи голов крупного рогатого скота, более 1 млн инкубационных яиц и 56 доз семени КРС.

КСТАТИ

Сейчас в Тюменской области действуют 17 племенных организаций. На начало 2023 года маточное поголовье КРС составило — 18528 голов. Племенное маточное поголовье кур-несушек — 115,7 тысяч голов. Маточное племенное поголовье свиней — 9757 голов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На племенном репродукторе индейки «Дамате» в Тюменской области полностью сформировали ремонтное поголовье. Все пять участков производства уже заселили птицей. По нормам биологической безопасности участки расположены на значительном расстоянии друг от друга. Все корпуса и санитарный пропускник между собой соединены галереей, благодаря чему персонал во время работы не выходит на улицу.

Суточных птенцов доставляют в репродуктор специализированным автотранспортом с собственного инкубатора компании в Ростовской области. На участках ремонтного молодняка индейка содержится 203 дня.