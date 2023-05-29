Семейное предпринимательство, бизнес-наследство и тренды банкротства обсудили на «Юрнеделе-2023»

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

Семейное предпринимательство – актуальный тренд для построения бизнеса. В то же время – это потенциальные риски и основа для конфликтов, в том числе юридических. Участники экспертной сессии «Юрнедели-2023» «Семейное предпринимательство. Бизнес-наследство» обсудили, что нужно знать для построения, развития и сохранения семейного предпринимательства (бизнеса), в том числе специфические правовые риски и возможности.

Модераторами сессии выступили Степан Матаев, управляющий партнер ЮК «Аспект», председатель совета ЗСПП, и Татьяна Гончарова, управляющий партнер ЮК LexProf, Новосибирск.

Семейный бизнес – одна из самых распространённых и устойчивых моделей предпринимательства. В подобном формате ведения бизнеса есть безусловные преимуществ: неравнодушие и поддержка, безопасность и доверие, аккумулирование всех доходов только в семье. Но есть и определенные риски: расслабленность из–за близости, нарушение субординации, усталость друг от друга. Вместе с Еленой Поповой, экспертом в сфере семейного и наследственного права с 2008 года, медиатором, участники «Юрнедели», попытались понять: бизнес с родственниками (семейное предпринимательство) – преимущество или проклятье?

Тему развила адвокат Мария Поветкина. Она дала советы, как правильно провести такую процедуру как «бизнес-развод», вместе с участниками попробовала сделать тему понятнее и проще для понимания. Мария отметила, что в гражданском праве нет такого объекта, как «бизнес», поэтому провести процедуру разделения безболезненно не получится, придется учитывать множество нюансов. В любом случае проще обратиться за советом к профессиональному юристу.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

Постоянный участник и партнер «Юрнедель» в Тюмени с 2017 года Татьяна Гончарова рассказала, в каких случаях могут пострадать члены семьи при банкротстве бизнеса родственника. Ведь в случае такого банкротства к ответственности могут привлечь любого члена семьи (любого возраста), риски довольно велики.

В продолжение темы Дмитрий Медведев, руководитель корпоративной практики ЮК «Аспект» рассказал о существующих в законодательстве инструментах для планирования бизнес-наследства, когда предприниматели могут передать по наследству свои активы (долю в уставном капитале ООО, имущество). Дмитрий также объяснил, как обезопасить бизнес в случае внезапного «ухода» собственника бизнеса, как отбить атаки и сохранить бизнес в случае, когда дело дошло до наследственных и корпоративных войн. Во все времена тема наследства была актуальна для общества. Споры и конфликты между наследниками часто становятся предметом судебных разбирательств. Наследственные споры Дмитрий в своей презентации рассмотрел на примере классических произведений русской литературы.

А Егор Белов, партнер, руководитель корпоративной практики ООО ЦПС «Лексфорт», Омск, рассказал об одном из редких случаев-примеров в России, когда нотариусом был назначен доверительный управляющий для управления имуществом умершего в течение 6 месяцев, когда наследники вступают в наследство.

Тему значимых актуальных рисков для бизнеса, в том числе и семейного, продолжила Банкротная сессия.

Модератор Степан Матаев, управляющий партнер ЮК «Аспект», председатель совета ЗСПП, рассказал об актуальных трендах в банкротстве. После отмены моратория на банкротство всплеска количества банкротных процедур не произошло. В 2022 году количество корпоративных банкротств снизилось на 12,2% к 2021 году. Примечательно, что Тюменская область вошла в десятку лидеров по числу компаний-банкротов, и на фоне общего снижения числа банкротств в Тюменской области произошло небольшое увеличение (+3,3%).

Открыл сессию постоянный участник «Юридической недели» в Тюмени с 2018 Игорь Журиков, старший партнер ООО ЦПС «Лексфорт», Москва. С ним поговорили о трендах судебной практики по оспариванию сделок должника, в том числе запутанных цепочек сделок должника по выводу активов, об установлении признаков взаимосвязанности, заинтересованности, об иных критериях для оспаривания на конкретных примерах из практики.

ООО «СИБУР» – крупная сильная компания, один из флагманов региона, но риски новых трендов в банкротстве подрядчиков и поставщиков могут задеть даже таких гигантов. Разница в последствиях. Как справляться с ними, рассказал Дмитрий Мухин, руководитель по судебной работе компании в Тюмени.

Елена Федорова, партнер ЮК «Аспект», руководитель судебной и банкротной практик, рассказала о рисках и ответственности собственников и руководителей бизнеса в банкротстве. Елена рассказала, кого и как привлекают к субсидиарной ответственности, а список потенциальных жертв существенно расширился, вплоть до детей бенефициаров, финансовых директоров и юристов. Разобрала стратегии защиты от привлечения к ответственности на основе последней судебной практики.

Игорь Ткаченко, заместитель руководителя Управления Росреестра по Тюменской области, поднял актуальные вопросы в сфере банкротства, относящиеся к компетенции Росреестра. Сообщил, что количество поступивших жалоб в отношении арбитражных управляющих за последние несколько лет, значительно выросло: если в 2020 году было 282 жалобы, то в 2021 году их количество увеличилось до 388, а в 2022-м – до 409. При этом чаще всего арбитражных управляющих привлекают к ответственности в виде предупреждения, немногим меньше – к административному штрафу, еще реже дисквалифицируют.

Если вы стали участником треугольника гарант – бенефициар – принципал или близки к этому, то важно разобраться, кто вам друг, кто враг и ждать ли помощи от арбитражного управляющего, на каком этапе целесообразно подстелить соломку. Об этом и не только разговаривали со Светланой Куршиной, арбитражным управляющим.

Завершал сессию Павел Антонов, ведущий специалист по работе с ключевыми клиентами электронной торговой площадки по реализации имущества предприятий-банкротов и корпоративных закупок, осуществляемых юридическими лицами, представитель группы компаний «Альфалот». Он рассказал о текущей ситуации на рынке, где банкротство используют как инструмент в экономике, презентовал ЭТП «Альфалот», которая предоставляет большие возможности как для арбитражных управляющих, так и для бизнеса. При этом площадка активно сотрудничает с представителями СМИ в рамках реализации имущества должников по выгодным ценам и выстраивают единую концептуальную площадку продвижения, что их выгодно отличает от других подобных электронных торговых площадок.

По окончании мероприятия модераторы сессий дарили книжки «Счастье по-тюменски» наиболее активно задающим вопросы предпринимателям.

***Организаторы благодарят компании, без финансовой поддержки которых бесплатное проведение «Юрнедели» с топовыми отраслевыми спикерами было бы невозможно:

Генеральные партнеры – Alfalot.ru (3-я в России электронная торговая площадка по реализации имущества предприятий-банкротов и корпоративных закупок юридическими лицами) и Российская электронная система торгов ЭТП РЭСТ (r-est.ru).

Деловые партнеры – ООО «ЛексПроф» (Новосибирск).

Партнеры – ООО «ЛексФорт» (Новосибирск), ООО «Аспект-М» (Тюмень), арбитражный управляющий Гаврилова Г. Г. (Тюмень).

Скачать все презентации выступающих, а также фото «Юрнедели-2023» можно в ТГ-канале: https://t.me/tmnlegalweek.

Найти подробную информацию о деятельности союза «Западно-Сибирская Правовая Палата»:

https://zspp.ru/

https://vk.com/club194186251