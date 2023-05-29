На окраине Тюмени у ТЦ «Казаровский» произошел пожар

Фото: Telegram-канал «Тюмень №1».

Жители сразу нескольких районов Тюмени заметили сильное задымление на улице Пограничников, 1б. Клубы черного дыма и языка пламени видно со стороны торгового центра «Казаровский».

— На ул. Пограничников, 1 напротив ТЦ «Казаровский» горит растительность. Со слов автора видео, возгорание началось вследствие замыкания на подстанции. Пожарные уже на месте, — рассказали очевидцы произошедшего в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

На место происшествия незамедлительно приехали спасатели и начали тушить огонь. В пресс-службе МЧС корреспонденту издания «Комсомольская правда Тюмень» сообщили, что источник возгорания уже ликвидирован.

— Вызов поступил в 13:50 на улице Пограничников, 1б. Ориентировочно, площадь пожара составила 250 квадратных метров, загорелась трава. На данный момент пожар ликвидирован. В пожаре никто не пострадал. Угрозы распространения огня в сторону жилых домов и социально значимых объектов не было, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Напомним, за неделю в Тюменской области произошло 125 техногенных пожаров.