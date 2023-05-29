Адвокат Виталия Бережного, осужденного за убийство Насти Муравьевой, ищет в Тюмени бывших присяжных

Фото: телеграм-канал Московского городского суда.

Адвокат Виталия Бережного, осужденного за убийство и изнасилование Насти Муравьевой, ищет бывших присяжных. Пост с призывом опубликовала Анастасия Волк в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, Бережного в пятницу осудили за убийство и изнасилование 8-летней девочки. Его отправили в тюрьму особого режима на пожизненный срок заключения. Однако сторона защиты тюменца готова подавать апелляцию. Сейчас Анастасия Волк ищет бывших присяжных, которые рассматривали дело в 2022 году, но коллегия была распущена из-за нарушения тайны совещательной комнаты. В Сеть утекло предварительное решение присяжных: Бережного хотели оправдать. Материалы дела затем передали в московский суд.

– Защита считает приговор незаконным, несправедливым и намерена продолжать борьбу. В настоящий момент защита разыскивает присяжных заседателей, которые участвовали при рассмотрении уголовного дела в Тюмени. Кроме того, мы разыскиваем присяжного заседателя, который был отстранен от участия при рассмотрении этого дела в московском городском суде. Также мы ищем кандидатов в присяжные заседатели, которые участвовали в отборах по этому делу в Москве, – рассказала Анастасия Волк.

Адвокат указала номер телефона и попросила связаться с ней.

Мы рассказывали о движении уголовного дела Виталия Бережного: как пропала Настя Муравьева, кем работал обвиняемый и на какие улики опиралось следствие.