На форуме «Семья» родителям рассказали, что нужно знать о подростковых самоповреждениях

Фото: предоставлено КП

Селфхарм – распространенное явление. По статистике, около 20% детей переходного возраста наносят себе самоповреждения с целью справиться с чувствами, а психологи, работающие с подростками, говорят, что эта цифра еще выше. В чем причины подросткового селфхарма, как родителям можно помочь своему ребенку, если у него обнаружились порезы, и как на эту проблему реагировать точно не стоит, объяснил подростковый психолог Никита Карпов.

Форум «Семья» известен в Тюмени и за ее пределами тем, что поднимает самые актуальные темы, волнующие родителей, готовых учиться и развиваться, менять поведение, качество жизни и семейные отношения в лучшую сторону. Мероприятие, ставшее для города традиционным, в этом году прошло в очном формате, собрав на территории Тюменского технопарка более семисот семей. Все, кто принял участие в работе образовательных площадок, смогли не только прослушать открытые лекции от семейных и подростковых психологов, но и задать спикерам свои вопросы.

- Гости нашего форума – это в первую очередь родители и дети. Если раньше участниками чаще становились семьи с маленькими детьми, то теперь выступлениями психологов активно интересуются и родители подростков. И это неудивительно, ведь с нашего первого форума прошло уже семь лет, и в семьях, которые принимают в нашем мероприятии постоянное участие, дети успели вырасти и стать подростками. По этой причине особое внимание мы уделяем психологическим аспектам детского взросления и проблемам подросткового возраста, а в этом году даже организовали отдельную образовательную площадку «Психология подростков», – рассказывает руководитель семейного проекта «Создавая будущее», организатор областного форума «Семья» Елена Кашкарова.

Самой непростой для обсуждения, но от этого не менее важной для родителей, стала тема подросткового селфхарма, которую подробно осветил Никита Карпов – подростковый психолог из Санкт-Петербурга. Что побуждает подростков намеренно причинять себе боль? Самоповреждения – это способ привлечь внимание взрослых и сверстников, крик о помощи или симптом расстройства психики? Разбираемся вместе с экспертом форума «Семья» Никитой Карповым.

Сам себе враг

Самое стандартное определение селфхарма – это самоповреждающее поведение, агрессия, направленная на самого себя.

- В широком понимании к селфхарму относят вообще всё, что с собой можно делать, – поясняет психолог. – К этому относятся различные действия, начиная с обгрызания ногтей и заканчивая порезами, ударами и так далее. Самое стандартное и типовое, что с собой делают подростки, – режутся: ножами, ножницами, лезвиями и другими острыми предметами. Чаще всего режут руки, бедра и живот. Это зависит от того, насколько это демонстративное поведение. Кто-то наносит себе порезы таким образом, чтобы их можно было заметить, а кто-то, напротив, так, чтобы это нельзя было увидеть ни в коем случае.

Эксперт отметил, что иногда родителям, которые сталкиваются с подростковым селфхармом, кажется, что это что-то запредельное для понимания и не относящееся к реальной жизни. Однако на деле эта тема в последнее время получила широкое распространение:

- Почти тридцать процентов подростков и пять процентов взрослых людей так или иначе сталкиваются с селфхармом. И здесь речь не о систематическом самоповреждающем поведении, а об опыте. Есть те, кто попробовал, и не стал продолжать этим заниматься, а есть те, для кого это становится частью жизни, ритуалов и привычек.

Болью на боль, или Почему подростки наносят себе намеренный вред

Селфхарм вызывает большой страх, потому что, когда родители слышат о порезах и о самоповреждении, то первая мысль, которая у них возникает при этих словах, – суицид, продолжает рассказывать Никита Карпов:

- Это не так. Наверное, главное, что вы можете вынести с этой лекции: селфхарм и суицидальное поведение – две разные дороги. Иногда это связанные вещи, но тогда это два расстройства в одном, а не подтверждение того, что селфхарм – шаг к суициду. Очень важно это разделять. Суицид – это результат невозможности жить в имеющихся обстоятельствах, и цель суицидального поведения – эту жизнь прекратить. Чаще всего те, кто стремятся закончить свою жизнь, не демонстрируют открыто свои намерения. Так могут делать подростки, но это тоже не суицидальное поведение.

Есть набор признаков, которые психологи выделяют в качестве маркеров суицидального поведения, объясняет психолог:

- Это то, что окружающие могут наблюдать и отмечать. Но это не выражается открыто и демонстративно. Очень часто суицидальное поведение связано с депрессивными состояниями и расстройствами, когда нет сил, ничего не хочется, все плохо, грустно и печально.

О хорошем: селфхарм лучше, чем суицид, потому что с этим можно дальше жить и что-то делать, подчеркивает эксперт.

- Ключевая проблема здесь – неумение справляться с собственными эмоциями. В подростковом возрасте эмоций значительно больше, чем у взрослых людей. Это связано с измененным гормональным фоном, с перестраиванием структур мозга, отвечающих за эмоции. Поэтому эмоции могут быть чрезмерными, то есть на обычные стимулы подростки реагируют очень остро. При этом наблюдается эмоциональная лабильность – частая смена эмоций, а также повышенная мрачность, злобность, печальность – весь негативный эмоциональный спектр. В этот период жизнь вызывает больше переживаний, чем у взрослых и у детей. Внутри у подростка намного больше всего, с чем надо справляться, и это одна сторона медали. А другая сторона заключается в том, что нас не учат, как с этими эмоциями встречаться и понимать, что происходит.

По словам психолога, подростка можно сравнить с бомбой, с которой никто не знает, что делать. И селфхарм выступает одним из способов справиться с собственными эмоциями:

- Цель самоповреждающего поведения – облегчение страданий, замена боли душевной болью физической, как чаще всего об этом говорят сами подростки. Селфхарм бывает скрытый и явный. И если целью является облегчение страданий, то это, скорее, скрытая история. Иногда к этому примешивается и некоторая демонстративность. Мы все разные: кто-то больше склонен к привлечению внимания, кто-то меньше. Иногда это запрос на помощь, выраженный в таком виде. Когда ребенок начинает носить одежду с длинными рукавами, потом мама замечает порезы, охает, хватается за сердце – и подросток наконец-то получает внимание.

Причины селфхарма

Если говорить про психопатологии, то селфхарм больше связан не с депрессией, а с тревожностью, с тревожными расстройствами и с обсессивно-компульсивным расстройством, объясняет подростковый психолог Никита Карпов.

- Это повторяющиеся действия, навязчивое поведение, а также одно из самых омерзительных переживаний – тревога, потому что в отличие от страха тревога не имеет конкретной причины, с ней непонятно, что делать, и она действует подобно яду. Человек словно находится в отравляющем газе, ему плохо, и мы ничего не умеем с этим делать. Тревожность – это практически свойство характера, личности, когда человек к миру относится с тревогой, и всё, что с ним происходит, первым делом вызывает у него тревогу.

Достаточно часто самоповреждающее поведение начинается после пиковых переживаний: после предательства, буллинга, крупного конфликта с родителями, серьезного провала или перед ответственными событиями с пиковым уровнем тревоги.

- Например, экзамены приближаются, подросток понимает, что мало знает, напряжение нарастает, родители усиливают давление – и все это напряжение нужно куда-то деть. Плюс, как уже сказали, ситуацию усугубляет низкий уровень эмоционального интеллекта, когда подросток не понимает, что с ним происходит, и не умеет эмоции выражать. Бывает причина селфхарма связана с модой и с эстетикой. Подростки взаимодействуют, узнают друг у друга, что кто-то это делает, пробуют ради интереса, без явной на то причины или глубокого страдания. Иногда это закрепляется как поведение.

Еще одна частая история – плохой контакт с родителями, когда подросток не может поделиться своими проблемами дома и рассказать, что с ним происходит:

- Плохой контакт не означает лютый конфликт, но может быть такая трепетная мама, которая очень переживает за все. «Если ей рассказать, что мне плохо, то ей будет грустно, она не справится, – так рассуждает подросток, переживающий за маму больше, чем за себя, – отмечает эксперт.

Как помочь своему ребенку справиться с селфхармом

Для того чтобы появилось самоповреждающее поведение, не требуется ничего специфического, уникального, продолжает объяснять психолог. Часто это сочетание обстоятельств плюс информированность о том, что так можно делать.

Самое трудное начинается, когда мы, родители, об этом узнаем, подчеркивает Никита Карпов:

- Чаще всего о селфхарме узнают случайно. В редких случаях подростки рассказывают об этом сами, и еще реже бывает, что родители «вывозят» эту ситуацию. Обычно признание ребенка выливается в страх и в жуткое чувство родительской вины от того, что ты столько времени ничего не замечал. Возникает экзистенциальный ужас: «Как много я еще не знаю о том, что с моим подростком происходит». И первая реакция – это гнев. Когда нам страшно, мы, как ни странно, начинаем орать, выливая весь свой страх на подростка. И это то, что ситуацию только ухудшает. Напомню, селфхарм связан с большим количеством накопленного внутреннего напряжения, с которым неизвестно что делать.

Соответственно, есть два пути, два направления действий, которые могут помочь избавиться от самоповреждающего поведения:

- Первый способ – снизить количество внутреннего напряжения. Научиться другим способам его выражения, это два. Кричать, ругать, запрещать – это путь к повышению напряжения плюс к потере контакта с подростком.

Если вы узнали про селфхарм – это хорошо, говорит психолог. Это значительно лучше, чем если бы мы ни о чем не догадывались. Важно этот момент воспринимать как точку контакта:

- Вы уже узнали, вы уже здесь. А дальше мы можем ситуацию сделать хуже, а можем сделать лучше. И лучше она станет, если мы к этому отнесемся сравнительно спокойно и выберем конструктивный вариант ее разрешения. Но чаще всего родители пугаются, начинают детей ругать, критиковать и за это «попинывать».

Родительский гиперконтроль не выход

Совершенно лишнее в этот момент включать гиперконтроль и отслеживать каждый шаг:

- Не нужно говорить: «Со школы приходишь и показываешь мне руки». Что может произойти? Ребенок будет показывать руки и резать ноги. У подростка от гиперконтроля пропадает личное пространство, чувство безопасности и границы, – объясняет Никита Карпов.

Также не стоит селфхарм делать ключевой темой, советует эксперт. И вот почему:

- Это всего лишь часть жизни, часть психики и поведения, часть отношений. Это можно сравнить с экзаменами, по поводу которых мы переживаем и только о них разговариваем с подростком. Они становятся ключевой темой, а подростка от этих разговоров уже тошнит. То же самое с селфхармом. Да, есть такая история, но делать ее главной темой не нужно, потому что мы игнорируем все остальное: подростка, отношения с ним. И самое главное, зафиксировавшись на том, что нас сильнее всего тревожит, мы ему не поможем. Селфхарм – только маленькая часть жизни.

Что имеет смысл делать, если вы узнали про селфхарм?

Самая важная родительская функция – это эмоциональная поддержка и сочувствие.

- Можно себе признаться, что вам страшно и вы не знаете, что с этим делать, но при этом понимать, что поддержка лишней не будет. Чрезмерное эмоциональное напряжение, с которым ребенок не справился и не нашел другого способа его выплеснуть, уже есть. И мы можем попробовать его снизить через поддержку. Он режется, потому что ему плохо. Так давайте не будем бить его по рукам за порезы, а сделаем все, чтобы ему так плохо не было, – призывает Никита Карпов.

Следующий важный шаг, для которого тоже требуется спокойствие, – анализ источников напряжения, которых слишком много.

- В силу своей занятости, недостаточного общения с ребенком мы сосредотачиваемся на каких-то ключевых темах, чаще всего это учеба, конфликтные ситуации, порядок в комнате и все в таком духе. Наша задача в этот момент остановиться и посмотреть, а что с моим ребенком происходит. Это может быть учеба, с которой тяжело, экзамены, отношения со сверстниками, буллинг. Причиной может выступить и младший брат или сестра, который нарушает границы, а дать отпор ему, будучи в роли старшего, нельзя. Важно разобраться, что такого «прилетает» подростку, что в сумме дает пиковый уровень напряжения.

Следующий ход – снижение давления. Перед родителями стоит задача найти возможности уменьшить количество напряжения, помочь подростку справиться с ситуациями, чтобы они столько напряжения не вызывали.

- Одна из идей – снизить напряжение по учебе. Оценка не важна, важно, чтобы подросток научился с собой справляться. И мы можем немножко на учебу «забить», чтобы снизить давление. Точно так же можно закрыть глаза на беспорядок, потому что решается более важная задача – контакт с ребенком и его эмоциональное состояние, – поясняет эксперт.

С селфхармом можно идти к психологу. Раньше психиатры однозначно говорили, что это симптом, который лечит врач. Сейчас отношение немного изменилось, можно начинать работу с психолога.

- Селфхарм сам по себе не является психопатологическим симптомом. Психолог может увидеть, когда есть необходимость в психиатре, если есть повышенная тревожность, симптомы обсессивно-компульсивного расстройства, есть депрессивные проявления.

Психиатр – это не страшно, подчеркивает подростковый психолог Никита Карпов. Сегодня по сравнению с тем, что было десять лет назад, ситуация сильно поменялась. Появилось большое количество коммерческих врачей-психиатров, которые в том числе консультируют онлайн, значит, и возможность получить помощь специалиста есть, даже если в городе, по словам родителей, хороших врачей нет.

Изменения подростка начинаются с работы родителей над собой

Следующая сложная часть – понять, что эмоциональная компетентность подростка начинается с работы родителей над собой, потому что ему негде больше этому научиться:

- Поверьте, сверстники не будут разговаривать с ним на уровне эмоционального словаря. Наша задача – сначала прокачать свой навык в этом ключе. Самое простое, что можно сделать, – добавлять в свою речь названия чувств и эмоций, обсуждать не только событийную часть вопроса, но и эмоциональную: «А как ты себя чувствовал при этом? Я бы разозлился, если бы со мной такое произошло». Не забывайте про эмоции, – подчеркивает эксперт.

Фокус внимания – это выстраивание контакта и отношений, и это, по сути, единственный способ влияния родителя на старшего подростка

- Это нужно для того, чтобы ребенок со своими проблемами приходил к нам и говорил, когда ему плохо. Это ключевой критерий, а все остальное, по большому счету, – ерунда. Важно, что с проблемами подросток придет ко мне.

Родителям следует понимать, что селфхарм случается, и достаточно часто. В подавляющем большинстве случаев это эпизодическая история, но бывает и регулярная, с которой можно работать родителям, психологу и самому подростку.

Селфхарм не только привычка, не только мода, под этим подразумевается целый комплекс мероприятий и личностная структура, которая сложилась. Важно четко понимать, что это не путь к суициду и не психопатология, хотя на фоне могут быть разнообразные расстройства.

- Чтобы преодолеть эту проблему, от родителей требуется спокойствие и последовательность в своих действиях. И точкой входа, через которую подростку можно помочь, является контакт с ребенком и доверительные отношения с ним. И помните, что подростки очень крутые: чем больше я с ними работаю, тем больше в этом убеждаюсь, – такими напутственными словами подростковый психолог Никита Карпов завершил свою лекцию.

Спрашивали – отвечаем

По завершении своего выступления спикер форума «Семья» Никита Карпов, подростковый психолог из Санкт-Петербурга, ответил на вопросы из зала. Публикуем некоторые из них.

- Как можно помочь подростку, который не является моим ребенком, но нуждается в поддержке психолога, посещать которого у него нет возможности. С родителями контакта и доверительного отношения нет, поделиться проблемами в семье не удается. Подарила дневник эмоций, что можно сделать еще? Как помочь подростку научиться осознавать и проживать свои эмоции, а не наносить себе самоповреждения?

- Инструментов на самом деле у нас не так много. Все, что по большому счету могут делать взрослые, – это говорить, слушать и иногда обнимать, если есть такая возможность, и таким образом поддерживать. Вы делаете очень важное дело. Подростку можно записывать эмоции в дневник или писать вам, считать, сколько дней без нанесения порезов прошло. В селфхарме есть компонент привычки. И если эмоциональное напряжение уже не зашкаливает, то действие может продолжаться в силу привычки. Такое общение и контроль со стороны старшего товарища – баддинг это называется – позволяют от этой привычки избавиться. Если подросток нашел в вас человека, которому может выговариваться, это уже большая часть работы. По поводу денег на психолога: сегодня достаточно большое количество проектов для подростков работают в формате бесплатного онлайн-консультирования. Можно погуглить, поискать. Точно есть «Твоя территория.онлайн». И сериал «Трудные подростки», у которого есть проект поддержки подростков в сложных ситуациях.

- Старшая дочка начала резать себя в 14 лет. На протяжении года работаем с психотерапевтом. Ребенок стал более стабильным в психологическом плане. Есть вероятность, что в будущем подросток к этому вернется, если вновь столкнется с подобной проблемой, спровоцировавшей самоповреждения?

- Вероятность отката, конечно, существует. Недаром пять процентов взрослых это делают. Но это должно быть чрезмерное, пиковое напряжение. Но в результате психологической работы эмоциональные пики сглаживаются, и такое количество эмоций не накапливается. Появляются другие способы решения проблем. Грубо говоря, мы учимся тушить пожар на квадратном метре при помощи огнетушителя, но, если загорится вся квартира, огнетушитель уже не справится. То есть пиковые истории могут спровоцировать откат. Но при этом у подростка уже есть большой багаж инструментов, достаточно высокий уровень понимания себя, если ваша дочка год работает с психотерапевтом. После этого отката будет легко вернуться в норму. Это как с диетами: если у меня есть привычка и дисциплина, то в откате ничего страшного нет. Сорвался – вернулся, пошел дальше. Бояться этого не нужно.

- Татуаж, пирсинг и селфхарм – вещи одного порядка? Связаны ли они между собой?

- Раньше была убежденность, что татуаж и пирсинг – это вариант селфхарма. Я с таким мнением не согласен и думаю, что сейчас это две параллельные дороги. Точно есть люди, для кого это форма аутоагрессии и самоповреждения, но это только какой-то процент от общего числа. Но чаще всего татуировки и пирсинг не имеют под собой задачи самоповреждения. Это больше к моде, к вопросу о самоидентификации. Если других указаний на то, что это селфхарм, нет, я бы не стал это в данном ключе рассматривать.

- Вы упомянули, что привычка обкусывать ногти тоже относится к проявлению селфхарма. Расскажите поподробнее.

- Да, если речь идет до обкусывания ногтей до мяса, ковырянии себя, это тоже селфхарм, но там действует немножко другой механизм. Это больше неврологическая история, близкая к тикам. Плюс высокий уровень тревоги. Важно эти формы разделять.

- Как реагировать, когда подросток, мой сверстник, рассказывает, что вчера резался. Что отвечать и что делать? Я теряюсь и не знаю, что сказать в ответ.

- Вопрос «Как мне что-то сделать?» всегда сталкивается с другим: «А что я хочу в результате?». Если ты хочешь помочь, эта одна история. Если не хочешь включаться в чужие переживания, история будет совсем другая. Тут интересно, с какой целью человек делится. Возможно, это запрос на помощь. Можно поинтересоваться: «А почему ты режешься? Я слышала про селфхарм – кажется, ты им занимаешься. Часто ты это делаешь? Хочешь об этом поговорить?..» Нужно исходить из того, насколько ты готова включиться дальше в эту ситуацию. Потому что рассказ человеке о селфхарме может служить и в качестве привлечения внимания к себе.

- Как связано неумение выражать злость с селфхармом? Замечала по своему ребенку, что когда он разозлен, то начинает ковырять свои болячки до крови и так далее. Учить ребенка экологично выражать свою злость может здесь помочь?

- Да, конечно. Злятся подростки чаще всего на нас, на родителей. Чисто биологически злость на родителей внутри ребенка вызывает ужас за то, что его из «пещеры» выкинут и он останется один. Поэтому подросткам часто на родителей злиться страшно. Возникает одновременно и гнев, и страх, которые куда-то нужно деть. И бывает, что это выражается в самоповреждениях. Можно учить ребенка конструктивным способам выражения эмоций. Злишься – скажи маме, что злишься. Показывайте своим примером, подсказывайте словами: «Ты злишься? Ты кричишь, когда злишься». Или используйте формат «я-высказываний»: я чувствую это, когда ты делаешь то-то: «Я чувствую злость, когда ты повышаешь на меня голос». Можно использовать это в качестве модели. И не забывайте, что адреналин и кортизол выходят из организма благодаря физической активности. Интенсивный спорт и прогулки – это прекрасно.

Напоминаем, что все фотографии с форума «Семья» выложены в открытом доступе в группе семейного проекта «Создавая будущее».

Генеральный информационный партнер форума «Семья» – телеканал «Тюменское время» (21 канал кабельного телевидения).