Фото: Telegram-канал «Тюмень с огоньком».

В тюменском ТЦ «Матрешка» 26 мая случился потоп. Поток воды хлынул с потолка на пол. Затопило почти весь первый этаж. Посетителей экстренно эвакуировали из здания торгового центра, сообщили в Telegram-канале «Тюмень с огоньком». На кадрах в социальных сетях хорошо видно, как холл ТЦ заливает водой.

Авария произошла из-за утечки из системы пожаротушения. Владельцы местных бутиков в шоке.

– Никогда такого не было, – комментируют люди за кадром.

Напомним, что в Тюмени на улице Щорса подтопило дорогу из-за порыва трубопровода.