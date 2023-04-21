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НовостиПроисшествия21 апреля 2023 12:25

В Тюмени на улице Щорса подтопило дорогу из-за порыва трубопровода

На месте происшествия работает бригада аварийно-восстановительной службы
Серафима Краснова
На месте происшествия работает бригада аварийно-восстановительной службы.

На месте происшествия работает бригада аварийно-восстановительной службы.

Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени затопило перекресток улиц Елизарова и Щорса. Порыв трубопровода произошел сегодня, 21 апреля 2023 года. Дороги на пересечении улиц превратились в маленькую Венецию. Колеса автомобилей наполовину ушли под воду, некоторые водители пытаются объехать дорожный участок.

По словам местных жителей, на месте происшествия работает бригада аварийно-восстановительной службы.

Журналисту «КП»–Тюмень» в пресс-службе «Росводоканал Тюмень» не смогли оперативно прокомментировать информацию.