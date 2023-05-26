На ж/д вокзале Тобольска прокачали скорость интернета

Фото: архив ПАО «МТС».

В преддверии лета и увеличения турпотока на территории тобольского железнодорожного вокзала увеличили скорость передачи данных в два раза.

Благодаря проведенным техническим работам, МТС улучшили голосовую связь и ускорили интернет на всех этажах здания вокзала: в зонах касс, комнатах отдыха, магазинах, в зале ожидания и на привокзальной площади.

Теперь туристы могут пользоваться навигаторами, приложениями для заказа такси и другими цифровыми сервисами на комфортной скорости даже во время пиковой нагрузки на сеть.

Анастасия Михайлова, директор МТС в Тюменской области, отметила, что предстоящим летом прогнозируется высокий турпоток в Тобольск, поэтому сеть была прокачана в первую очередь, в районе вокзала.

– Тобольск входит в топ привлекательных туристических направлений у путешественников. Древняя столица Сибири привлекает туристов не только из Тюменской, Свердловской, Омской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов, но и городов центральной части России, Санкт-Петербурга, – подчеркнула Анастасия.