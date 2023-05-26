В Тюмени вновь состоится международный благотворительный забег Legal Run

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

27 мая к 9.00 всех тюменцев и гостей города Западно-Сибирская Правовая Палата (zspp.ru) совместно с командой «5 верст в Затюменском» (https://t.me/Zatyumensky) приглашают присоединиться к Благотворительному забегу «legul Run» с целью сбора средств в фонд помощи тяжелобольным детям «Подари жизнь». Организационный сбор составляет 500 рублей и напрямую перечисляется на сайт Фонда. Каждый может участвовать лично, а также помочь проекту на сайте по ссылке: https://legal.run/place/global-legal-run// Проект приурочен ко Дню защиты детей.

Экопарк «Затюменский» возле тренажеров

27 мая 2023

Начало мероприятия в 8:30

Старт в 9:00

Legal Run – первый международный благотворительный забег, с 2014 объединяющий представителей профессионального сообщества юристов в поддержку благотворительного фонда «Подари жизнь».

2014 - 2022: приняли участие более 20 000 юристов из 130 городов и 26 стран, собрано более 25 млн. руб. и 90 тяжело больных детей получили помощь.

Желающие просто поддержать проект, могут сделать это на сайте по ссылке https://legal.run/reg/

Чтобы попасть в общий протокол забега 5 вёрст в Затюменском - необходима регистрация в системе https://5verst.ru/register/

В программе также предусмотрена развлекательная программа: конкурсы, викторины, призы и подарки. Будет интересно всей семье.

Справки по телефону +7 929 260 7713

Забег является завершающим мероприятием XIII Юридической недели в Тюмени.

Фото и видео отчет с Забега будут выложены в TG канале Юрнедели – 2023: https://t.me/tmnlegalweek

Организаторы благодарят компании, без финансовой поддержки которых бесплатное проведение Юрнедели с топовыми отраслевыми спикерами было бы невозможно:

Генеральные партнеры – Alfalot.ru – Alfalot.ru – 3-я в России электронная торговая площадка по реализации имущества предприятий банкротов и корпоративных закупок юридическими лицами и Российская электронная система торгов ЭТП РЭСТ (r-est.ru).

Деловые партнеры – ООО «ЛексПроф», Новосибирск.

Партнеры – ООО «ЛексФорт», Новосибирск, ООО «Аспект-М», Тюмень, Арбитражный управляющий Гаврилова Г. Г., Тюмень.