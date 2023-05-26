В Тюменской области лесорубов оштрафовали на 60 тысяч рублей за нарушения правил пожарной безопасности в лесах

Фото: пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

В двух районах Тюменской области выявлены нарушения в сфере пожарной безопасности в лесах. Сотрудники природоохранной прокуратуры провели проверку использования требований законодательства. Специалисты обнаружили нарушения правил пожарной безопасности в лесах Упоровского и Исетского районов.

– На лесосеках, в нарушение требований закона, произведена укладка порубочных остатков с нарушением метража, а также допущено складирование древесины вплотную к прилегающим лесным насаждениям, которые не отделены противопожарной минерализованной полосой, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Надзорным органом арендаторам лесных участков, занимающихся заготовкой древесины, внесено представление, а также на них заведено два административных дела.

Теперь лесопользователи должны выплатить штраф на сумму почти 60 тысяч рублей.

О ситуации с пожарами в Тюменской области мы рассказываем в отдельном материале.