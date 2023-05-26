Тобольский суд частично оправдал мужчину, напавшего с ножом на жену у отделения МВД

За угрозы он получил 1 год и 8 месяцев ограничения свободы. Фото: Татьяна Коркина

Директор фирмы в Тобольске за угрозы убийства получил 1 год и 8 месяцев ограничения свободы. По версии потерпевшей супруги, мужчина пытался убить ее у отдела полиции в 4-м микрорайоне города Тобольска, попутно угрожая ей расправой. Инцидент произошел 17 мая 2022 года.

В материалах дела указано, что в ходе конфликта с супругой в квартире мужчина взял нож и в присутствии детей направил лезвие в сторону женщины, угрожая расправой. Через несколько недель у здания отдела полиции предприниматель несколько раз ударил ее по голове, в грудь и по конечностям. На судебном заседании жена обвиняемого заявила, что конфликты и драки у них были давно. Мужчина много пил и часто скандалил. 17 мая женщина предложила супругу подать заявление на развод, он просил ее не делать этого, а потом даже стал угрожать убийством.

– 2 июня женщина подала заявление на развод. Муж, узнав об этом, угрожал забрать старшую дочь, убить супругу, ее детей и родителей. Женщина, испугавшись за детей и за себя, поехала в полицию и написала заявление. Муж, узнав об этом, начал уговаривать ее забрать заявление в полиции, обещая, что оставит ее в покое. Вечером она приехала в отдел МВД забрать заявление, там ей сообщили, что заявление зарегистрировано и будет рассмотрено, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

У порога КПП, рядом с отделением полиции, мужчина схватил жену за волосы и нанес ей несколько ударов ножом. Орудие сломалось, помощь пострадавшей оказали прохожие, представили в суде версию потерпевшей.

Мужчина признал частично инцидент у отделения полиции. Изучив материалы дела, судья пришел к выводу, что вина жителя Тобольска в покушении на убийство не доказана, а за угрозы он получил 1 год и 8 месяцев ограничения свободы.

Напоминаем, поражающее своей жестокостью преступление произошло в Тюмени 19 февраля 2023 года. Вооружившись ножом, Руслан Гасанов поехал к бывшей супруге, чтобы выяснить отношения, однако разговор не задался, и визит перерос в поножовщину. Сначала Гасанов нанес несколько ударов экс-возлюбленной, а затем взялся за ее мать и нового сожителя. К несчастью, мужчина и пожилая женщина скончались на месте преступления, однако бывшей жене обвиняемого удалось выжить. Некоторое время женщина провела в реанимации. Поножовщина произошла на глазах у малолетних детей.