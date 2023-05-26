В Тюменской области, в районе деревни Черная Речка, появится фишпарк за 15 млн рублей

Фишпарк оборудуют в районе деревни Черная Речка.
Фото: Виктория Гаврик
В Тюменской области появится искусственный водоем для зарыбления форелью, осетров и карпом. Деньги в создание парка вложил тюменский предприниматель, проект одобрили эксперты инвестиционного агентства. Благодаря парку в Тюменской области также появится восемь рабочих мест.
Стоимость проект составила 15 миллионов рублей. Фишпарк оборудуют в районе деревни Черная Речка. На сегодняшний день там уже есть природный парк «Юрибей».
— В рамках проекта планируется открытие базы отдыха и рыбалки «Фишпарк Черная речка» и возведение искусственных водоемов для зарыбления форелью, осетром и карпом. Водоёмы будут использоваться для подращивания и длительного содержания, — сообщили в Инвестиционном агентстве Тюменской области.
Напомним, набережную на левом берегу Туры в Тюмени назвали Вознесенской.