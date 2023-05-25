Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 мая 2023 10:13

Набережную на левом берегу Туры в Тюмени назвали Вознесенской

Имя Вознесенская было присвоено этой набережной вчера на заседании комиссии
Серафима Краснова
Имя Вознесенская было присвоено этой набережной вчера на заседании комиссии.

Имя Вознесенская было присвоено этой набережной вчера на заседании комиссии.

Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени набережную на левом берегу Туры назвали Вознесенской. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города. Набережная тянется от Красноармейской до Игарского переулка. На этом берегу реки расположен Вознесенско-Геогргиевский храм – памятник архитектуры XVIII века.

– Имя Вознесенская было присвоено этой набережной вчера на заседании комиссии по топонимике. С таким предложением в нее обратился православный приход Вознесенско-Георгиевского храма г. Тюмени Тобольско-Тюменской епархии Русской православной церкви (Московский патриархат), – сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото: администрация Тюмени.

Фото: администрация Тюмени.

Название набережной выбрали сами тюменцы на портале «Я решаю!». Из 127 проголосовавших 90 человек поддержали идею.