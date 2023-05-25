Набережную на левом берегу Туры в Тюмени назвали Вознесенской

Имя Вознесенская было присвоено этой набережной вчера на заседании комиссии. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени набережную на левом берегу Туры назвали Вознесенской. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города. Набережная тянется от Красноармейской до Игарского переулка. На этом берегу реки расположен Вознесенско-Геогргиевский храм – памятник архитектуры XVIII века.

– Имя Вознесенская было присвоено этой набережной вчера на заседании комиссии по топонимике. С таким предложением в нее обратился православный приход Вознесенско-Георгиевского храма г. Тюмени Тобольско-Тюменской епархии Русской православной церкви (Московский патриархат), – сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото: администрация Тюмени.

Название набережной выбрали сами тюменцы на портале «Я решаю!». Из 127 проголосовавших 90 человек поддержали идею.