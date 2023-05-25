В местах отдыха за городом и на тюменских дачах появился высокоскоростной интернет

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С появлением 4G-интернета МегаФона и существенным увеличением скорости передачи данных тюменцы могут в моменте делиться фото и видео в «Ива-парке» или конном клубе вблизи Лугового. Кроме того, быстрый интернет теперь доступен жителям поселка Луговое и дачникам СТ «Ривьера». Также запуск дополнительного слоя LTE позволил расширить покрытие 4G для абонентов поселка Московский, СТ «Топаз» и «Надежда».

Улучшение качества связи заметят и посетители санатория «Сибирь», где скоростной интернет теперь стабильно работает как в номерах, так и в лечебных корпусах. Расширение зоны покрытия позволит гостям пользоваться цифровыми сервисами на пляже, в сосновом бору и других местах на территории сибирской здравницы. Сетью 4G обеспечены расположенные неподалеку от «Сибири» СО «Ясная поляна» и турбаза «Гнездо».

Скоростным интернетом обеспечена и база отдыха «Сосновый бор» на Ялуторовском тракте, где в апреле оператор запустил новую базовую станцию. Телекоммуникационное оборудование обеспечивает передачу данных сразу в двух диапазонах: один увеличивает зону покрытия, второй повышает скорость 4G. В радиус действия станции попадают деревня Пышминка, центр медицинской и социальной реабилитации «Пышма», СО «Солнышко» и «Мичуринец».

– Мероприятия по расширению сети, улучшению качества связи – планомерная, повседневная работа оператора. Наши специалисты проводят рефарминг частот, модернизируют базовые станции, строят новые объекты связи. Чтобы соответствовать потребностям наших абонентов, мы отслеживаем и анализируем сетевую нагрузку и в первую очередь расширяем возможности инфраструктуры там, где отмечаем существенный рост трафика, – подчеркнул Евгений Пфлаумер, директор МегаФона в Тюменской области.

В мае в зоне покрытия новой базовой станции 4G разгонялся до 60 – 70 мегабит в секунду, что сопоставимо со скоростью проводного интернета. Емкости сети достаточно, чтобы сохранять высокие скорости передачи данных в выходные дни, в периоды пиковой загрузки станции.