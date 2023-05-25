Приговор Виталию Бережному по делу об убийстве Насти Муравьевой в Тюмени Мосгорсуд огласит 26 мая

Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Приговор в Мосгорсуде Виталию Бережному огласят завтра, 26 мая, в 14:00. Об этом рассказал один из адвокатов тюменца Александр Почуев.

«Сегодня председательствующая судья А. Б. Ковалевская удалилась в совещательную комнату для постановления приговора. Он будет оглашен завтра в 14:00. Заседание должно быть открыто для публики в этой части», – уточнил Почуев в социальных сетях.

Напомним, что Бережного судят за убийство и изнасилование 8-летней Насти Муравьевой. Жителя Лесобазы арестовали через несколько недель после того, как следователи обнаружили тело мертвой девочки, завернутое в несколько пакетов и упакованное в коробку. Сначала обвиняемого допрашивали в Тюмени, и долгое время дело находилось в областной столице, позже его перевели в Москву. В начале 2022 года расследование по уголовному делу было завершено. 22 мая коллегия присяжных признала Бережного виновным в убийстве ребенка.