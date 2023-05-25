Администрация Тюмени раскрыла данные о зарплатах чиновников за первое полугодие 2023 года

Фото: Руслан Кухарук / Telegram-канал.

Администрация Тюмени раскрыла данные о заработных платах своих сотрудников. Документ опубликовали на официальном сайте мэрии за первый квартал 2023 года.

Согласно представленным данным, на выплаты зарплат, премий, суточных и командировочных государственных служащих с января по март текущего года было выделено почти 2,88 миллиарда рублей. Кроме того, 1 миллион рублей из городского бюджета потратили власти на содержание мэра города Руслана Кухарука. Среднемесячная оплата труда одного муниципального служащего составила около 53 тысяч рублей.

Доходная часть бюджета Тюмени составила 6,2 миллиарда рублей, а расходная – 6 миллиардов. Бюджет города в первом полугодии оказался дефицитным.

Напомним, что в департаменте культуры региона рассказали о зарплатах руководителей тюменских театров и музеев.