В депкульте рассказали о зарплатах руководителей тюменских театров и музеев

Больше всех в 2022 году заработала руководитель «Тюменского концертно-театрального объединения» Вероника Кирюшина. Фото: Татьяна Коркина

Департамент культуры Тюменской области представил среднемесячный доход руководителей культурных учреждений и их заместителей. Документ опубликовали на официальном сайте правительства региона.

Больше всех в 2022 году заработала руководитель «Тюменского концертно-театрального объединения» Вероника Кирюшина. Среднемесячный доход культурного деятеля составил 289 тысяч рублей. На втором месте – генеральный директор «Тюменского музейно-просветительского объединения» Светлана Сидорова. Она получала по 272 тысячи рублей в месяц.

Среди деятелей театров самым богатым оказался глава тобольского отделения Евгений Пономарев, показавший доход в 210 тысяч рублей. Директор тюменского «Театра кукол» Роман Явныч в предыдущем году зарабатывал 174 тысячи рублей ежемесячно. У остальных деятелей культуры заработок в прошлом году был чуть больше 130 тысяч рублей.

Директор «Музейного комплекса имени И. Я. Словцова» Иван Панасенко показал ежемесячный доход в 2022 году в 247 тысяч рублей.