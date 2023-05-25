Жителей Тюменской области 25 мая предупредили о грозах

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Сегодня, 25 мая, синоптики Обь-Иртышского УГМС прогнозируют грозу и дожди в Тюменской области. Непогода придет в регион днем в четверг. Столбики термометров поднимутся до +27 градусов. В пятницу, 26 мая, в Тюмени пройдет небольшой дождь, он начнется после 11:00.

Ночью воздух в регионе охладится до +6 градусов. Ожидаются порывы ветра до 11 метров в секунду. К выходным жара не отступит в Тюменской области. В субботу, 27 мая, столбики термометров поднимутся до +30 градусов. Осадков в эти дни не ожидается.

Напомним, май 2023 года в Тюмени и области станет самым засушливым за последние 87 лет.